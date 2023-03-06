ممر شرفي لمعلم في معهد أزهري ببني سويف تكريما له لبلوغه سن المعاش

عشقهم له جعلهم يريدون إسعاده بأي طريقة، إذ حرص المعلم أن يكون قدوة لهم خلال سنوات عمله الطويلة، وقبل خروجه على المعاش، قرر الطلاب الاحتفال بمعلمهم، والزملاء بزميلهم على طريقتهم الخاصة، تقديرا له وعرفانا بجميله، حيث لم يتأخر يوما عنهم مساعدًا للجميع مشاركًا نجاحهم وتفوقهم، محفزًا على الاستمرار، مشجعًا غير المتفوقين للتفوق واقفًا بجانبهم.

ممر شرفي من المعلمين والطلاب لمعلم تربية فنية بمعهد أزهري

واصطف طلاب ومعلمو معهد الشيخ سلطان الإعدادي الثانوي بقرية باها في مركز بني سويف، على الجانبين في ممر شرفي لتوجيه تحية شكر إلى مُعلم التربية الفنية بالمعهد علي محمد عبد الغني، تكريمًا ووفاء له لبلوغه سن المعاش القانونية، وتعبيرًا عن تقديرهم لدوره معهم، وحرصه على أن يكون صديقًا للجميع مساعدًا لهم.

طالب ومعلم بالمعهد: عمره ما تأخر عننا في حاجة

وقال محمود صابر، مُعلم اللغة الفرنسية بالمعهد في بني سويف: «الحقيقة أنني كنت طالبًا عند الأستاذ علي محمد عبد الغني، ورأيت فيه الأب في التعامل، وتقديم النصيحة لنا كطلاب والتشجيع الدائم، وعندما عينُت معلما بالمعهد استقبلني استقبال الأصدقاء والأشقاء، وقدم لي النصيحة مرة أخرى ولكنها نصيحة عمل، وأتمنى من الله أن يعطيه العافية والصحة لأنه عمره ما تأخر عننا في حاجة فحبينا نفرحه».

لافتة مبهجة بين معلم وزملائه والطلاب في احتفالية خروجه للمعاش

سعادة كبيرة انتابت معلم التربية الفنية، بعدما رأى طلابه وزملاءه وهم يقفون له في صفين وممرا شرفيا، إذ بدا سعيدا ولوح بيده إليهم لتقديم الشكر لهم في لافتة مبهجة، جمعت بين الطلاب ومعلمهم وبين المعلمين وزميلهم قبل أن يغادر المكان الذي بذل فيه الكثير من الجهد على مدار سنوات طويلة.