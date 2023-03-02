ممر شرفي لمعلم لبلوغه سن المعاش في قنا.. رد الجميل

نظمت مدرسة البنات الإعدادية بمركز فرشوط بمحافظة قنا اليوم الخميس، حفل تكريم لـ«أكرم الأبعدي» كبير معلمين لبلوغه سن المعاش.

ممر شرفي لمعلم قنا

ونظم طالبات المدرسة ممرا شرفيا في حفل تكريم كبير المعلمين أكرم الأبعدي لبلوغه سن المعاش، بحضور أسرة المدرسة والطالبات والمعلمين.

وتقديرا لجهوده في العملية التعلىمية بالمدرسة، قرر طالبات المدرسة، الوقوف في ممر شرفي والتصفيق له احتراما له وردا للجميل.

فقرات الحفل

وتضمن الحفل، فقرات للطالبات وكلمات من المعلمين، وزملائه الذين قدموا الشكر له على رحلة عطاء كبيرة ، سواء تعليميا أو اجتماعيا، وقدموا بعض الهدايا التذكارية له، تقديرا له على ما قدمه للعملية التعلىمية.

وتضمن الحفل الذي نظمته إدارة المدرسة، والمعلمون والعمال، بحضور عبد المنعم قاصد مدير إدارة فرشوط التعليمية تكريم الأبعدي لبلوغه سن المعاش القانوني، بعد رحلة عطاء كبيرة في التعليم بالمدرسة.

وأعرب الأبعدي عن سعادته نظرا لتكريمه ممتنا لعمل الطالبات والمعلمين ومديرة المدرسة شاكرا إياهم على تقديرهم له.