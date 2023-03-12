أسعار الياميش في أسواق بورسعيد بتخفيضات تصل إلى 30%
كتب:
هبة صبيح
05:00 ص | الأحد 12 مارس 2023
ياميش رمضان
شهدت أسعار الياميش في أسواق بورسعيد التجارية استقرارا لتناسب احتياجات أهالي بورسعيد خلال شهر رمضان الكريم منها الزبيب والجوز وقمر الدين.
تخفيضات في أسعار الياميش
وقال المهندس محمد سعدة رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد إن أسعار الياميش في سوق أهلا رمضان بالبازار الجديد بحي العرب مناسبة للجميع بها تخفيضات تتراوح من 10إلى 30% ويقام المعرض على مساحة 2000 متر مربع بالتعاون مع محافظة بورسعيد
القمر الدين يبدأ من 60 جنيها
قال محمد الزيني بائع ياميش استقرت وشهدت زيادة طفيفة عن العام الماضي ويوجد إقبال عليها:
لفة قمر الدين 400 جرام تبدأ من 60 جنيها وحتى 110 جنيهات
بندق مقشر 300 جنيه
بندق حصي 150 جنيها
عين جمل نمرة 1 سعره 320 جنيها
عين جمل نمرة 2 سعره 250 جنيها
لوز حصى 150جنيها
فستق مقشر 850 جنيها
كاجو محمص إكس لارج 470 جنيها
كاجو محمص وسط 400 جنيه
مشمشية وسط 300 جنيه
قراصيا جامبو 270 جنيها
قراصيا مخلية 280 جنيها
تین ترکی 300 جنيه
زبيب جولدن 120 جنيه
زبيب مصري 90 جنيها
جوز هند خشن جنيه 90 جنيها
خروب قرون 160 جنيها
دوم مجروش 50 جنيها