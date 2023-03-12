أسعار الياميش في أسواق بورسعيد بتخفيضات تصل إلى 30%

شهدت أسعار الياميش في أسواق بورسعيد التجارية استقرارا لتناسب احتياجات أهالي بورسعيد خلال شهر رمضان الكريم منها الزبيب والجوز وقمر الدين.

تخفيضات في أسعار الياميش

وقال المهندس محمد سعدة رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد إن أسعار الياميش في سوق أهلا رمضان بالبازار الجديد بحي العرب مناسبة للجميع بها تخفيضات تتراوح من 10إلى 30% ويقام المعرض على مساحة 2000 متر مربع بالتعاون مع محافظة بورسعيد

القمر الدين يبدأ من 60 جنيها

قال محمد الزيني بائع ياميش استقرت وشهدت زيادة طفيفة عن العام الماضي ويوجد إقبال عليها:

لفة قمر الدين 400 جرام تبدأ من 60 جنيها وحتى 110 جنيهات

بندق مقشر 300 جنيه

بندق حصي 150 جنيها

عين جمل نمرة 1 سعره 320 جنيها

عين جمل نمرة 2 سعره 250 جنيها

لوز حصى 150جنيها

فستق مقشر 850 جنيها

كاجو محمص إكس لارج 470 جنيها

كاجو محمص وسط 400 جنيه

مشمشية وسط 300 جنيه

قراصيا جامبو 270 جنيها

قراصيا مخلية 280 جنيها

تین ترکی 300 جنيه

زبيب جولدن 120 جنيه

زبيب مصري 90 جنيها

جوز هند خشن جنيه 90 جنيها

خروب قرون 160 جنيها

دوم مجروش 50 جنيها