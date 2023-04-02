طرق إنهاء إجراءات بنكية من المنزل.. تجنب الانتظار والإجهاد في الصيام

مع التحول الرقمي يضطر الأشخاص إلى إنهاء معاملاتهم المختلفة عن طريق التعامل مع البنوك وزيارة فروعها في العديد من الأماكن والمحافظات، لكن في شهر رمضان وخلال الصوم، يتجه الكثيرون إلى إنهاء معاملات عديدة بشكل إلكتروني، تجنبًا للعناء والمشقة في نهار رمضان.

وتيسيرًا على المواطنين، تتيح بعض البنوك خدمات لعملائها يمكن إنهاؤها بشكل إلكتروني، دون تضييع وقت وجهد وانتظار في ساعات نهار رمضان.

طرق إنهاء معاملات بنكية إلكترونيا

وفي السطور التالية، نعرض بعض الخدمات البنكية التي يمكن إجرائها إلكترونيا دون الذهاب لفروع البنك التابع له العميل.

فتح حساب في البنك الأهلي

يمكن تقديم طلب فتح حساب مصرفي من خلال الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري، وخدمة الطباعة الفورية لبطاقة الخصم المباشر.

ويمكن تقديم طلب زيارة موظف بنك إلى المكان الذي يريده العميل، وهذه الخدمة متاحة فقط لكبار السن (60 سنة أو أكثر)، الإناث، ولأي من ذوي الاحتياجات الخاصة (بشرط أن يكون مُقدم الطلب لديه القدرة على التعبير عن إرادته ويستطيع القراءة والكتابة بنفسه)، ويمكن فعل ذلك عن طريق التواصل مع موظف البنك على الهاتف المحمول الذي تم تسجيله بطلبكم (خلال يومين عمل)؛ لتحديد موعد الزيارة وإخطاركم بتجهيز المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات طلب فتح الحساب.

وبالنسبة للراغبين في الادخار وشراء الشهادات بفئاتها المختلفة، فإنّ العديد من البنوك تتيح خدمة شراء الشهادات أون لاين، ويمكن ذلك من خلال الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي وتطبيق الأهلي نت عبر الهاتف المحمول واختيار إصدار شهادات استثمار أو إدخار أو بلاتينية وغيرها، وهو نفس الأمر في بنك مصر والبنك التجاري الدولي وغيرهم من البنوك.

ويقدم البنك التجاري الدولي العديد من الخدمات أون لاين، عن طريق تحميل التطبيق أو التواصل مع البنك عبر المتحدث الآلي عبر موقعه الإلكتروني، وطلب الخدمة التي يريدها العميل، أو عن طريق التواصل مع الخط الساخن 19966 ويجب على الأسئلة ويقدم الطلبات للعميل موظف خدمة العملاء.

كما يمكن الإبلاغ عن المخالفات بالبنك التجاري الدولي من الساعة 9 صباحًا حتى 4 مساءً على (+2) 0237472220 قم بإرسال بريد إلكتروني على cib.whistleblowing@cibeg.com