أعلى فائدة ربع سنوية على شهادات الادخار في البنوك.. عائد 16.5%

تقدم البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، باقة متنوعة من شهادات الادخار لتناسب جميع شرائح المجتمع، بهدف استثمار مدخراتهم في وعاء ادخاري آمن، وتختلف أسعار الفائدة على الشهادات من بنك لآخر.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أعلى فائدة ربع سنوية على 3 شهادات ادخار بعائد ربع سنوي، من البنك الأهلي، بنك مصر.

مميزات الشهادة الثلاثية المتغيرة من بنك مصر:

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه.

- سعر الفائدة: 16.5%.

- دورية صرف العائد: ربع سنوي.

- إمكانية استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

- إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة.

مميزات الشهادة الثلاثية المتغيرة من البنك الأهلي

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه.

- الفائدة: 16.5%.

- دورية صرف العائد: ربع سنوي.

- إمكانية استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الاصدار.

- إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة.