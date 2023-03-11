سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم السبت

لليوم الثاني على التوالي، استقر سعر الريال السعودي اليوم السبت، في القطاع المصرفي المصري مع بداية التداولات الأسبوعية، وفق ما كشفت عنه المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم السبت

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي سعر الريال السعودي في البنك المصرية والعاملة في المصرف المصري، كما يلي.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

- سعر الريال السعودي اليوم السبت في بنك مصر، 8.18 جنيه لعمليات الشراء، و8.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

- سعر الريال السعودي اليوم السبت في البنك المركزي، 8.21 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

- سعر الريال السعودي اليوم السبت في CIB، سجل نحو 8.17 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

- بلغ سعر الريال السعودي اليوم السبت في المصرف المتحد، 7.94 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

- سعر الريال بالبنك الأهلي اليوم السبت، 8.18 جنيه للشراء، و8.23 جنيه لعمليات البيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

- سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، سجل نحو 8.17 جنيه للشراء، و8.22 جنيه لعمليات البيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

- في بنك قناة السويس، بلغ سعر الريال السعودي 8.17 جنيه للشراء، والبيع 8.24 جنيه.