«الصحة»: عملنا على زيادة مرتبات الأطباء بأكثر من 4 أضعاف

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن تطوير أداء العاملين في مختلف المستشفيات، جزء أساسي من تطوير منظومة الصحة المصرية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على زيادة مكافأة أطباء الامتياز، «في الماضي كان يحصل الطبيب على 700 جنيه، وحاليًا 2200 جنيه، بزيادة 4 أضعاف».

عبد الغفار: تحسين أحوال الأطباء ضرورة

وأضاف «عبدالغفار»، خلال استضافته ببرنامج «من مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية «CBC»، أن محاولات الوزارة لتحسين أحوال الأطباء شئ جيد ويحسن منظومة الصحة في مصر، «نحن جادين في هذا الأمر، وندرك أهمية أن يستقر الوضع المادي للفرق الصحية، وبناخد خطوات جادة».

لجان للاهتمام بأحوال الأطباء

وأوضح أن سوق العمل يحتاج للكثير من خريجي كليات القطاع الصحي بلا استثناء، حيث إنهم ليسوا بالضرورة أن يعملوا كموظفين حكوميين، «نفسنا الطبيب المصري ياخد 1000 دولار شهريًا، وحرصنا على تشكيل لجنة للاهتمام بأحوال الأطباء».

وأكد أن الوزارة تقوم بالكثير من الخطوات من أجل تحسين دخل الأطباء في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.