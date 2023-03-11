رئيس «نوفارتس» يُشيد بالتعاون مع «الصحة» ويثمن جهودها للارتقاء بخدمات الرعاية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بقضايا المرأة وعلى رأسها ملف صحة ورعاية السيدة المصرية، وذلك لنُصرتها ورعايتها صحياً ومجتمعياً، مشيراً إلى أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً فى توفير أفضل خدمة طبية للسيدات المصريات بمقاييس عالمية، لافتاً إلى أن المرأة المصرية تُمثل الدرع الأهم فى استدامة وتقدم النظم المجتمعية، مثمناً جهودهن بنجاح الملف الصحى.

وقال خالد عبدالغفار، خلال احتفال وزارة الصحة بالتعاون مع شركة نوفارتس - مصر، بالمرأة المصرية تحت شعار «الارتقاء بصحة المرأة.. رحلة نجاح مصرية»، إن الاحتفالية تُمثل تتويجاً للإنجازات التى حققتها مصر بكافة مجالات العمل التى تمس المرأة، وعلى رأسها ملف رعاية المرأة وأسرتها صحياً، من خلال حصول كل سيدة مصرية على أفضل خدمة طبية وعلاجية ذات جودة، عن طريق المبادرات والحملات الصحية وعلى رأسها مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، تحت شعار (100 مليون صحة).

وتابع أن القيادة السياسية تؤمن بدور وجهود المرأة المصرية، وأهمية وجودها وربطها بكافة مجالات العمل المجتمعية، مستعرضاً الإنجازات التى تم تحقيقها ضمن مبادرة دعم صحة المرأة، حيث تم تقديم الخدمة الطبية لـ33 مليوناً و827 ألفاً و901 سيدة، وذلك منذ انطلاقها فى يوليو 2019، وذلك من خلال 3538 وحدة صحية و102 مستشفى موزعة على جميع محافظات الجمهورية.

واستعرض وزير الصحة والسكان جهود المنظومة الصحية المصرية، من خلال المبادرة، بتحقيق المستهدف منها بالكشف المبكر عن الأورام، معلناً الوصول إلى نسب مرتفعة لاكتشاف المرض بمرحلتيه الأولى والثانية فضلاً عن نشر التوعية بأهمية الفحص الدورى للسيدات وتعزيز تواصل السيدات بوحدات الرعاية الأساسية، وأيضاً الاهتمام بصحة المرأة بالكشف عن الأمراض السارية والصحة الإنجابية وتقديم أحدث بروتوكولات العلاج بالمجان.

«د. أمين»: حريصون على الالتزام بتوفير الخدمات العلاجية والمشاركة فى حملات الكشف المبكر

أشاد الدكتور شريف أمين، رئيس مجلس إدارة «نوفارتس» والعضو المنتدب، بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان، والعمل معاً على تحقيق أفضل خدمة دوائية وعلاجية بالملف الصحى وعلى رأسه ملف سرطان الثدى، حيث ثمن جهود الوزارة فى توفير كافة الأدوات اللازمة للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية، والتطوير من المنشآت الطبية، مؤكداً أن الشركة حريصة على الالتزام بتوفير الخدمات العلاجية والمشاركة فى حملات الكشف المبكر وبرامج دعم المرضى وتقديم الدعم التدريبى والتعليمى لمقدمى خدمات الرعاية الصحية، للأمراض المزمنة بما فى ذلك سرطان الثدى واللوكيميا البيضاوية المزمنة وقصور القلب والصدفية وغيرها من الأمراض الأخرى.

وعلق «أمين» بأن «نوفارتس» تعمل على تمكين المرأة على مختلف المستويات على مستوى موظفينا، وملتزمون بمواصلة تحسين التوازن بين الجنسين فى الإدارة، حيث تمثل نسبة الإناث فى مناصب قيادية 33% فى مصر مع وجود رؤية وهدف لتحسين تلك النسبة لتصل إلى 50% فى السنوات القادمة.