لجنة الاتصالات بالنواب لـ يوسف الحسيني: لا صحة لإغلاق المحافظ الإلكترونية

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إنه لا صحة لوقف المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات كما أشيع مؤخرا، مشددا على أن كل حديث حول وقف تلك الخدمات بشركات الاتصالات، مجرد شائعات فقط.

بدوى: أي تطبيق يعمل في مصر يجب أن يحصل على ترخيص

وأضاف «بدوي» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «التاسعة»، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، ومذاع على القناة الأولى المصرية، أن أي تطيبق يعمل في مصر لا بد أن يحصل على ترخيص من المجلس الأعلى للإعلام، والجهاز القومي من تنظيم الاتصالات حتي يقوم بأداء عمله بشكل قانوني سليم.

وأوضح أنه على من يخالف ذلك فستكون منصات للنصب الإلكتروني فقط، مشيرا إلى أن رئاسة مجلس الوزراء تقوم بمجهودات جبارة من أجل صد الشائعات والرد عليها أول بأول، منعا لحدوث بلبلة وسط المجتمع المصري.

دعم المحافظ الإلكترونية

وأكد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن المحافظ الالكترونية دائما ما تجد دعما كبيرا من قبل الدولة.