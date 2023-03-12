«الصحة»: تحسين أوضاع العاملين بالمستشفيات على رأس أولوياتنا

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن سوق العمل بالقطاع الطبي يحتاج للكثير من خريجي كليات القطاع الصحي، مشيرا إلى أن تطوير أداء العاملين بالمستشفيات جزء أساسي من تطوير منظومة الصحة: «نؤكد على تحسين أوضاع الفريق الصحي على رأس أولوياتنا».

عبد الغفار: نعمل على الارتقاء بأحوال الأطباء

وأضاف «عبد الغفار»، خلال استضافته ببرنامج «من مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية «CBC»، أنه من أجل تطوير منظومة الصحة فيجب الاهتمام بأركانها الأساسية كالعاملون في قطاع الصحة وتحسين أحوالهم المادية: «حتى نطور منظومة الصحة فيجب علينا تطوير العاملين في القطاع وتحسين أحوالهم المادية».

سوق العمل تحتاج إلى خريجي كليات القطاع الصحي

وأوضح أن الإقبال على دراسة الطب لم يعد موجودا في دول الاتحاد الأوروبي، حتى لجأت تلك الدول إلى استقطاب الأطباء المصريين، «سوق العمل يحتاج للكثير من خريجي كليات القطاع الصحي».

دخل الطبيب في أوروبا

وأكد أن دخل الطبيب السنوي في الدول الأوروبية يعد من أعلى الدخول على مستوى العالم، مشيرا إلى أن هناك مهن أخرى تعد أكثر سهولة ويكون الدخل فيها مماثلا وأحيانا أكثر، لذلك إقبال دول الاتحاد الأوروبي وكندا وأمريكا على دراسة الطب لم يعد كما كان.