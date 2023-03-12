إصابة 3 أشخاص في حادث سير بسبب السرعة الزائدة ببورسعيد

أصيب 3 أشخاص في حادث سير بشارع 23 يوليو في حي المناخ ببورسعيد، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نقل مصابين إلى المستشفى

وتلقى اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان، رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بوصول إلى مستشفي المبرة، «ممدوح سمير محمود»، 23 سنة، كما وصل إلى مستشفى آل سليمان، «حسن حسن محمد أبو عبده»، 35 سنة، مصابان بجروح وكسور بالجسم، بينما تم إسعاف الثالث في مكان الحادث.

السرعة الزائدة سبب الحادث

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، وسؤال شهود عيان الواقعة، أن دراجة نارية يستقلها شخصان كانت تسير بسرعة جنونية صدمت شخصا يعبر شارع 23 يوليو أمام مول هوليود، ما أسفر عن إصابة الثلاثة،و تم نقل 2 منهم للمستشفى.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة.

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وتم التحفظ على الدراجة النارية تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم.