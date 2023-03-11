إصابة شاب في تصادم سيارة ودراجة نارية على الطريق الدولي بالدقهلية

أصيب شاب في مقتبل عمره بحادث أليم، وقع نتيجة اصطدام دراجته النارية مع سيارة على الطريق الفاصل بين مدينتي المطرية ودمياط بالقرب من قرية النسايمة، ليتم نقله إلى مستشفى المطرية المركزي.

إصابة شاب في حادث

وتلقى اللواء مروان حبيب مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الدقهلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا من مأمور مركز شرطة المطرية، بإصابة شاب بعد اصطدام دراجته النارية بسيارة على الطريق الفاصل بين مدينتي المطرية ودمياط بالقرب من قرية النسايمة، وتم نقله إلى مستشفى المطرية لإسعافه لتلقي العلاج اللازم.

نقل المصاب إلى المستشفى

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث على الفور، وتبين بالفحص إصابة «جلال منصور إسماعيل»، 15 عاما، بعد اصطدام دراجته النارية بسيارة على الطريق الفاصل بين مدينتي المطرية ودمياط بالقرب من قرية النسايمة.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لمحاولة إسعافه، وتم نقله إلى مستشفى المطرية المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وجرى عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.