السيطرة على حريق شقة سكنية في حي الضواحي ببورسعيد دون خسائر بشرية

نشب حريق هائل في شقة سكنية بمنطقة الأمل الجديد بحي الضواحي ببورسعيد، بسبب ماس كهربائي في الصالة، حال دون خروج الأسرة من باب الشقة، ولم يسفر الحادث عن إصابات بشرية أو اختناقات.

وتلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارا من العقيد هاني المهدي رئيس قسم الإطفاء ببورسعيد، يفيد باندلاع حريق كبير في شقة سكنية بالعمارة 105 بمنطقة الأمل الجديد.

سيارتان لإطفاء الحريق

وعلى الفور انتقلت سيارتا إطفاء للسيطرة على الحريق قبل وصوله إلى العمارات الأخرى المجاورة، كما قام رجال الإطفاء بعمليات التبريد أيضا بمواد كيميائية لمنع انتشاره وتصاعد النيران مرة أخرى.

فصل الكهرباء والغاز الطبيعي

كما انتقلت سيارات الطوارئ والكهرباء والغاز الطبيعي والإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تم فصل الكهرباء العمومية والغاز الطبيعي عن المنطقة، لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

وبالفحص تبين لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد من التحريات، أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي في الصالة واشتعال النيران في كرسي ثم امتدت النيران في الصالة وحاول أفراد الأسرة إطفاء الحريق والخروج من الشقة، لكنهم فشلوا، وتمكن رحال الإطفاء من السيطرة على الحريق وإنقاذ الأسرة.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحريق.