شاهد عيان يروي تفاصيل وفاة 3 سيدات ومسن في حريق دار رعاية بالنزهة 

روى حمادة أحمد، شاهد عيان يعمل حارس عقار على واقعة حريق مصر الجديدة الذي شب داخل دار رعاية مسنين وتسبب في وفاة 3 سيدات ومسن من نزلاء الدار، وإصابة 3 آخرين، وانتقلت النيابة العامة مساء أمس إلى دار الرعاية وأجرت معاينة وتبين وجود تلفيات كبيرة في محتويات الدار وأن النيران شبت بسبب حدوث انفجار في لوحة الكهرباء قائلا: «الحريق بدأ الساعة 12 مساءً، وخرجنا على صوت صريخ وأصوات استغاثات الفتيات اللاتي يعملن داخل الدار، وأسرعنا لكي نعرف مايحدث وقمنا بمحاولة إطفاء النيران التي كانت تعانق السماء».

أنقذنا عددا كبيرا من قاطني الدار

وأضاف في حديثه لـ«الوطن»: «حاولنا نبعد الناس الكبيرة اللي في الدار عن النار والدخان لحد ما جينا عند حجرة مش عارفين ندخلها كان فيها حوالي 4 أشخاص هما اللي توفوا لأننا معرفناش نتقذهم لأن الحجرة كلها كانت مشتعلة محدش كان يقدر يدخل.. أسرة الضحايا كانوا مصابين بحالة شديدة من الفزع والخوف لأنهم مكانوش عارفين أهاليهم عايشين ولا ماتوا، بس الموضوع كان صعب لان النار كانت شديدة لانها اشتعلت من فترة ومكنش حد عارف يسيطر حتى وصلت الحماية المدنية التي بدورها حاولت محاصرة النيران وسيطرت على الحريق في 120 دقيقة وأنقذنا عددا كبيرا من قاطني الدار».

النيران اشتعلت بمراتب الأسِرة

وفي وقت سابق استدعت النيابة العامة 3 من المشرفين على الدار لسماع أقوالهم في الحادث الذين أدلوا بأقوالهم إن النيران نشبت في محتويات دار مسنين في مصر الجديدة خاصة مراتب الأسِرة بعد حدوث انفجار في لوحة الكهرباء بشكل مفاجئ .

التصريح بدفن المتوفين

وصرحت النيابة العامة بدفن جثث المتوفين بعد انتهاء المعاينة من مفتش الصحة وموافاة النيابة بتقرير المناظرة الطبية لبيان حالة الجثامين بعد الوفاة.