أين وصلت أزمة المحافظ الإلكترونية؟.. القصة الكاملة في 7 أيام

شهد الأسبوع الماضي تداول عدد كبير من المواطنين، شائعات حول إغلاق محافظ الهاتف المحمول، من أبرزها «فودافون كاش» و«أورانج كاش»، وذلك على خلفية قيام عدد من المواطنين بتقديم بلاغات ضد المسؤولين عنِ تطبيقِ وموقعِ الإِلكتروني المسمى «Hogg pool»، لتحصلهم بالاحتيال والنصب على مبالغ مالية منهم بطرق الدفع الإلكترونية، بعد إيهامهم باستثمار مدخراتهِم المالية لديهم نظير حصولهم على أرباح مالية يومية من إدارة التطبيق.

القبض على مسؤولي التطبيق

وتحركت الجهات الأمنية، وتمّ إلقاء القبض على القائمين على إدارة التطبيق، وهم 29 شخصاً، مصريين وأجانب يعملون في القاهرة الجديدة، وتمّ تحويلهم إلى النيابة، وقررت جهات التحقيق أصدرت قرارًا بالتحفظ على أموال المتهمين، وقررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل أولى جلسات نظر قرار التحفظ على أموال المتهمين المصريين في الجنحة الخاصة بالتروّيج لتداول العملات الافتراضية «بيتكوين» علي منصة «هوج بول»، لجلسة 5 أبريل المقبل.

إغلاق محافظ الهاتف المحمول

بمجرد انتشار خبر القبض على القائمين على إدارة التطبيق، انتشرت شائعات اغلاق محافظ الهاتف المحمول، والتي كانت في البداية محفظة «أورانج كاش»، ثم فودافون الأكثر انتشارًا واستخدامًا بين المواطنين، حيث كان يستخدمها القائمين على إدارة التطبيق في استلام الأموال من ضحاياهم.

فودافون تنفي إغلاق المحفظة

وأرسلت شركة «فودافون مصر» رسالة لكل مستخدميها على الهاتف المحمول، وجاء نص الرسالة «عميل فودافون كاش، وخدمات فوافون كاش تعمل بشكل منتظم ويتم تقديم الخدمة لكل عملائنا بكل كفاءة وأمان ولا صحة للشائعات المتداولة عن وقف المحافظ الالكترونية في السوق المصرية.. شكرًا لثقتكم».

عدد المحافظ المتوقفة لا يتعدى الـ100 محفظة

ونفى أيمن عصام رئيس قطاع الشؤون القانونية والخارجية في شبكة فودافون أي أخبار تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول إيقاف خدمة فودافون كاش، قائلاً: «لم يتم غلق المحفظة الخاصة بفوادفون كاش، ما حدث أن يوم السبت الماضي وتنسيقاً من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تم إيقاف عدد من المحافظ لا يتجاوز مئات من أصل ملايين تعمل بشكل طبيعي ومستمر وذلك على خلفية في قضية في النصب الالكتروني في أبلكيشن هوج بول».

حجم الأموال المتداولة في محافظ الشركات من 600-700 مليار جنيه سنوياً

وأضاف رئيس قطاع الشؤون القانونية، في تصريحات تلفزيونية، أنَّ ما حدث هو غلق مئات المحافظ ذات الصلة بمتورطي التطبيق الذي مارس عملية النصب الإلكتروني وأن المحتالين كان لديهم محافظ مالية أخرى في شركات أخرى ولكن الحديث الأكبر كان على فودافون كاش باعتبارها الشركة صاحبة النصيب الأكبر من المحافظ الإلكترونية كحصة من السوق حيث تبلغ 80% من إجمالي المحافظ، وأن حجم الأموال المتداولة في محافظ الشركات بوجه عام تبلغ مليارات الجنيهات في المتوسط 600-700 مليار جنيه سنوياً وأن فوادفون كاش تستحوذ على النصيب الأكبر في السوق بواقع يزيد عن 80%.

أورانج تنفى توقف المحفظة

من جانبها، نفت مصادر مسؤولة بشركة اورانج اغلاق المحفظة، وأكدت المصادر لـ«الوطن»، أنَّ المحفظة تعمل بشكل طبيعي دون أي مشاكل، إذ يستطيع العملاء استخدام كل الخدمات التي تقدمها أورانج كاش دون أي مشاكل أو توقف.

تنظيم الاتصالات ينفى توقف المحافظ

نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات توقف محفظة فودافون كاش، وأكّد مصدر مسؤول بالجهاز لـ«الوطن»، أنَّ كل محافظ المحمول تعمل بصورة طبيعة ولا صحة على الإطلاق لتلك الشائعات، مشيرًا إلى أنَّ إجمالي عدد المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات المحمول يتخطى 21.6 مليون محفظة، وأكد الجهاز أن المعاملات التي تتم على المحافظ كانت كتالي، 51% من المعاملات في التحويل من محفظة لأخرى وتمّ استخدام 19% من المعاملات الإلكترونية في عملية شحن الرصيد لخدمات المحمول والإنترنت، وتمّ استخدام 18% من المعاملات الإلكترونية في عمليات الإيداع، و8% من المعاملات الإلكترونية في عمليات السحب، و4% من المعاملات الإلكترونية في عمليات المدفوعات الأخرى والتي تشمل سداد فواتير المرافق وتحويل المرتبات والحوافز وسداد نفقة المطلقات والتبرعات والتسوق الإلكتروني والادخار والإقراض الريفي.