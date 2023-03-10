الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: لا صحة لخبر إيقاف محفظة فوافون كاش

نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات توقف محفظة فودافون كاش، وأكد مصدر مسؤول بالجهاز لـ«الوطن»، أن كافة محافظ المحمول تعمل بصورة طبيعة ولا صحة على الإطلاق لتلك الشائعات، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات المحمول يتخطى 21.6 مليون محفظة.

لم نتلق أي شكاوى من العملاء متعلقة بخدمات محافظ المحمول

وأكد المصدر، أن الخدمة تعمل بشكل منتظم، بالإضافة إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يتلق أي شكاوى من العملاء متعلقة بخدمات محافظ المحمول خصوصا محفظة فودافون، ما لا تكن متورطة في أي أعمال خاصة بتحويل الأموال لتطبيقات العملات الرقمية، ولو حدث ذلك سيكون نتيجة إجراء احترازي في ظل التحقيقات الجارية حول تلك الواقعة.

عدد المحافظ التابعة لشركات المحمول 21.6 مليون

ووفقا لمؤشرات جهاز تنظيم الاتصالات عن جودة خدمات القيمة المضافة «المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات المحمول»، وبلغ إجمالي عدد المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات المحمول 21.6 مليون محفظة خلال الربع الثالث لعام 2022 بزيادة قدرها 4% مقارنة بالربع الثاني خلال نفس العام، وبلغ عدد المعاملات الإلكترونية من خلال المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات المحمول 124.6 مليون معاملة خلال الربع الثالث لعام 2022 بزيادة قدرها 22% مقارنة بالربع الثاني خلال نفس العام.

51% من المعاملات على المحفظة لتحويل الاموال

وأكد الجهاز أن المعاملات التي تتم على المحافظ كانت كتالي، 51% من المعاملات في التحويل من محفظة لأخرى وتم استخدام 19% من المعاملات الإلكترونية في عملية شحن الرصيد لخدمات المحمول والإنترنت، وتم استخدام 18% من المعاملات الإلكترونية في عمليات الإيداع، و8% من المعاملات الإلكترونية في عمليات السحب، و4% من المعاملات الإلكترونية في عمليات المدفوعات الأخرى والتي تشمل سداد فواتير المرافق وتحويل المرتبات والحوافز وسداد نفقة المطلقات والتبرعات والتسوق الإلكتروني والادخار والإقراض الريفي.

محرر الوطن يجرى عمليه تحويل

وأجري محرر «الوطن»، عملية تحويل على محفظة فوافون كاش إلى محفظة اتصالات كاش وتمت المعاملة بكل سهولة دون أي مشاكل ما يؤكد أن محافظ المحمول تعمل بكل كفاءة.

المحافظ الالكترونية تخضع لإشراف البنك المركزي

من جانبه قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، لـ«الوطن»، كل ما أثير بشأن إيقاف محافظ فودافون كاش غير صحيح ومغلوط، مؤكدا على أن جميع المحافظ الإلكترونية، تخضع لإشراف البنك المركزي، وحال وجود أي إجراء بشأنها سيصدر المركزي قرارًا رسميًا بذلك.