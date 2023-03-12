وزير الاتصالات: منظومة رقمية تتيح للشباب إنشاء شركاتهم برأس مال 1000 جنيه

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البدء بحزمة من التعديلات التشريعية التي تسهل إنشاء هذه الشركات منها جعل الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيس الشركة 1000 جنيه فقط بدلاً من 50 ألف جنيه، مضيفا أنه يتم حاليا بناء المنظومة الرقمية التي تمكن الشباب من إنشاء الشركة عن بعد، من خلال التقدم عبر منصة مصر الرقمية، للتسهيل على الشباب في التوسع في إنشاء الشركات.

وأضاف طلعت في تصريحاته خلال افتتاح قمة تكني القاهرة، أن دعم قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة يعد أحد محاور استراتيجية الوزارة، والتي تحرص على نشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم الابتكار الرقمي بكل المحافظات، مشيرًا إلى أن قرار تسهل إنشاء، وجعل الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيس الشركة 1000 جنيه فقط بدلاً من 50 ألف جنيه، واتخذت خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي.

تعديل اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم

كانت الحكومة أعلنت في أغسطس 2022 موافقتها على على عدد من القرارات لتيسير بيئة الأعمال، وتقديم تسهيلات للمستثمرين حيث تم الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والتي تحدد الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيس الشركة، حيث أكدت الحكومة أنّ الهدف من هذه القرارات هو دعم شباب المستثمرين، والشركات الناشئة، وريادة الأعمال، بما يُسهم في تشجيع فرص الاستثمار.

تخفيض قيمة الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد ليصبح ألف جنيه

وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن التعديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء تضمن تخفيض قيمة الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد ليصبح ألف جنيه فقط بدلاً من 50 ألف جنيه، ويأتي ذلك اتساقا مع نهج الدولة في تبسيط وتيسير الإجراءات للمستثمرين، وتشجيع فرص الاستثمار في تأسيس تلك الشركات وتحفيز الشركات الناشئة في مجالات تكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات عند تأسيس هذا النوع من الشركات في مصر، والذي يتيح للشخص أن يؤسس شركة بمفرده من شركات الشخص الواحد.