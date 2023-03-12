إضافة المواليد على بطاقة التموين.. خدمة متاحة لآلاف الأسر بشروط

تستقبل وزارة التموين والتجارة الداخلية طلبات إضافة المواليد على بطاقة التموين، المجمعة من كل مديرية على حدة، من أجل فحصها من قبل إدارة نظم المعلومات بديوان عام الوزارة؛ للوقوف على مدى استحقاق الأسر المتقدمة بأحقيتهم في إضافة أبنائهم على البطاقات التموينية.

إضافة المواليد على بطاقة التموين

وقالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّ إضافة المواليد على بطاقة التموين، هي خدمة تموينية متاحة للألاف من الأسر الراغبين في زيادة دعم الخبز والسلع التموينية لهم، ولكن حال انطباق عليهم شروط الاستحقاق والذي حددها القرار الوزراي للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في أيا من التالي:

- أن تكون الأسر من أصحاب معاش تكافل وكرامة.

- أن يمكون رب الأسر أو الفرد المراد إضافته من حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة.

- أن تكون الأسرة مستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي.

- أن تكون رب الأسرة هي زوجة أحد الشهداء.

- أن تكون الأسرة من الأسر البديلة الكافلة لابن من أبناء مصر.

وحددت المكاتب والإدارات التموينية على مستوى المحافظات، عددًا من الأوراق المطلوبة من أصحاب بطاقة التموين، لتقديم طلب إضافة المواليد، وتشمل على التالي:

- صورة بطاقة التموين.

- صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

- صورة بطاقة رقم قومي سارية للأرملة أو المطلقة.

- برنت تأميني مختوم بختم شعار الجمهورية لا تزيد قيمته على 1500 جنيه.

- أصل استعلام عن تكافل وكرامة مختوم بختم وحدة الشؤون الاجتماعية لأصحاب معاش تكافل وكرامة.

- صورة كارنيه الخدمات المتكاملة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

- شهادات ميلاد أبناء وزوجات الشهداء.

- صورة بطاقة الأسر البديلة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.

- صورة بطاقة ميزة الخاصة بأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.