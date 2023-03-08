مصادر: فحص طلبات إضافة المواليد على بطاقة التموين

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إضافة المواليد على بطاقة التموين جارٍ حاليا فحص طلبات المواطنين المقدمة بشأنها والمرسلة للوزارة من مديريات التموين بالمحافظات، للوقوف على الفئات المستحق لها إضافة أبنائهم والتي حددها القرار الوزراي للدكتور علي المصيلحي وزير التموين بعدد 5 فئات هي: «أصحاب معاش تكافل وكرامة، وحاملو كارنيه الخدمات المتكاملة، ومستحقو معاش الضمان الاجتماعي، وأبناء وزوجات الشهداء وأبناء الأسر البديلة».

إضافة المواليد على بطاقة التموين

ونوهت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن إضافة المواليد على بطاقة التموين لكل فئة من الفئات السابقة سيتم إضافة أبنائها على البطاقة التموينية بشرط أن تكون البطاقة أقل من 4 أفراد ليتم استكمال الحد الأقصى للعدد بعد إضافة المواليد إلى 4 أفراد، مشددة على عدم وجود أي رابط إلكتروني أو موقع لإضافة المواليد عليه حتى الآن سواء بوابة مصر الرقمية للتموين أو موقع دعم مصر الرقمي، قائلة: «طلبات إضافة المواليد تقدم يدويا لمكتب التموين التابع لها الأسرة فقط بعد استكمال الأوراق المطلوبة تقديمها».

أوراق لازمة لتقديم طلب إضافة مواليد التموين

ويستقبل موظفو مكاتب التموين من المواطنين الراغبين في إضافة المواليد الأوراق المطلوبة لتقديم طلب إضافة المواليد وهي كالتالي: «صورة بطاقة التموين، وصورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للأبناء المراد إضافتهم، وصورة بطاقة رقم قومي سارية للأرملة أو المطلقة، وصورة شهادة وفاة كمبيوتر للزوج بالنسبة للأرملة، وصورة قسيمة طلاق كمبيوتر حديثة بالنسبة للمطلقة، برنت تأميني مختوم بختم شعار الجمهورية لا تزيد قيمته على 1500 جنيه للأرملة والمطلقة، وأصل استعلام عن تكافل وكرامة مختوم بختم وحدة الشئون الاجتماعية لأصحاب معاش تكافل وكرامة، وصورة كارنيه الخدمات المتكاملة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، وشهادات ميلاد أبناء وزوجات الشهداء، وصورة بطاقة الأسر البديلة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، وصورة بطاقة ميزة الخاصة بأصحاب معاش الضمان الاجتماعي».