أماكن إضافة المواليد على بطاقة التموين.. استمرار فتح باب تلقي الطلبات

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنَّ أماكن إضافة المواليد على بطاقة التموين، بالنسبة للأسر المستحقة والذين شملهم القرار الوزاري للدكتور علي المصيلحي وزير التموين، هي المكاتب التموينية التابعة للأسر في النطاق الجغرافي لها.

أماكن إضافة المواليد على بطاقة التموين

وتشمل أماكن إضافة المواليد على بطاقة التموين، والتي تستقبل حاليا طلبات الأسر الأولى بالرعاية، على كل مكتب تمويني على مستوى الجمهورية، إذ وجهت وزارة التموين جميع مديرياتها على مستوى المحافظات باستقبال مكاتب التموين طلبات إضافة المواليد من المواطنين ثم تتولى كل مديرية تجميع طلبات المواطنين من المكاتب التابعة لها، ومن ثم إرسالها إلى ديوان عام وزارة التموين لمراجعتها والوقوف على مدى استحقاق الأسرة لإضافة أبنائها من عدمه.

الفئات المسموح لها التقدم بطلب إضافة المواليد

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، شروط إضافة المواليد للتموين والتي تشمل ضرورة أن تكون الأسرة من الفئات الأولى بالرعاية فضلا عن ضرورة ألا يتخطى عدد الأفراد عن 4 أفراد مدرجين على البطاقة ، للفئات التالية:

** أصحاب معاش تكافل وكرامة.

** حاملو كارنيه الخدمات المتكاملة.

** مستحقو معاش الضمان الاجتماعي.

** أبناء وزوجات الشهداء وأبناء الأسر البديلة.

الأوراق المطلوبة لتقديم طلب إضافة المواليد

- صورة بطاقة التموين.

- صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

- رقم تليفون محمول مسجل باسم رب الأسرة على البطاقة التموينية.

- صورة بطاقة رقم قومي سارية للأرملة أو المطلقة.

- صورة شهادة وفاة كمبيوتر للزوج - بالنسبة للأرملة.

- صورة قسيمة طلاق كمبيوتر حديثة - بالنسبة للمطلقة.

- برنت تأميني مختوم بختم شعار الجمهورية لا تزيد قيمته على 1500 جنيه للأرملة والمطلقة.

- أصل استعلام عن تكافل وكرامة مختوم بختم وحدة الشئون الاجتماعية لأصحاب معاش تكافل وكرامة.

- صورة كارنيه الخدمات المتكاملة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

- شهادات ميلاد أبناء وزوجات الشهداء.

- صورة بطاقة الأسر البديلة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.

- صورة بطاقة ميزة الخاصة بأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.