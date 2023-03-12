«مصر أكتوبر»: حضور الرئيس السيسي نهائي «كابيتانو مصر» خطوة داعمة للناشئين

ثّمنت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، تلبية الرئيس عبدالفتاح السيسي حلم المشاركين في برنامج «كابيتانو مصر»، بحضور المباراة النهائية، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار تشجيع ومساندة الرئيس للشباب وإعطائهم طاقة أمل وتحفيزهم على التسلح بمتطلبات العصر، من أجل تحقيق النجاح في مختلف القطاعات التي يعملون بها.

دعم الرياضة في مصر

وأشادت «مديح» بالدعم الذي يقدمه الرئيس للشباب من أجل دعم مستقبل الرياضة المصرية، والتي تنبأ بتطور كبير نحو الأفضل، مشيرة إلى أن اهتمام الرئيس السيسي الشخصي ودعمه لبرنامج «كابيتانو»، يعطي قوة دفع وتحفيز لهؤلاء الناشئين نحو تطوير أنفسهم بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويكرس لتنشئة رياضية صحيحة، من الناحية البدنية والعقلية، والتي افتقدتها الرياضة المصرية على مدار السنوات الماضية، ودفعة مهمة لصناعة كرة القدم.

«كابيتانو مصر» بوابة لتحقيق أحلام الشباب

وقالت رئيس حزب مصر أكتوبر في تصريح لـ«الوطن»، إن برنامج كابيتانو مصر، بوابة لتحقيق حلم الشباب للعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة، كما يعد ركيزة للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة، موضحة أنه يعد أضخم مشروع لاكتشاف المواهب المصرية في كرة القدم والذي يبحث عن المواهب الكروية في كل المحافظات المصرية، حيث يكتشف المواهب في سن صغيرة كي يكونوا نواة جديدة لتطوير الكرة المصرية في السنوات المقبلة.

دعم القيادة السياسية للرياضة

وأشارت «مديح» إلى أن الرئيس السيسى يواصل دعمه للرياضة المصرية بقوة، وهو السبب الأساسي في ازدهار الإنشاءات الرياضية واحتضان المنافسات العالمية فى الفترة الماضية، موضحة ان القيادة السياسية خططت للعمل على تمكين الشباب، وترسيخ هذا المبدأ من خلال اتخاذ الخطوات الداعمة والإجراءات اللازمة، إذ حرص الرئيس السيسي على التواصل الدائم مع الشباب والاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم بشتى الطرق.