المدير الفني لـ«كابيتانو مصر»: البرنامج حقق نجاحا كبيرا وسيقدم لاعبين مميزين

قال الدكتور محمود سعد، المدير الفني لبرنامج «كابيتانو مصر»، إن عدد المشاركين وصل لـ50 ألف مشترك، وجرى اختبار أكثر من 11 ألف لاعب، وتصفيتهم إلى 410 لاعبين، ثم 168 لاعبا في مركز شباب الجزيرة، وجرى انتقاء 148 منهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «البرنامج حقق نجاحا كبيرا، كل هؤلاء اللاعبين ليسوا بمقيدين في الأندية أو مراكز الشباب، وساعدنا في الانتقاء بكل المحافظات مدربين ولاعبو مصر القدامى».

وتابع المدير الفني لمشروع برنامج كابيتانو مصر: «سيخرج من هذا المشروع عدد كبير من اللاعبين المميزين، يجرى تدريبهم 3 مرات في الأسبوع، ببرامج تدريب موحدة لضمان الاستمرارية والاستدامة في مراكز التدريب».

وأضاف: «هناك تواصل بين وزارة الرياضة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من جهة وبعض الجهات في أوروبا، وسنوفر للاعبين فرصا للتدريب، ما يعتبر تسويق غير مباشر، وفي شهر يوليو، تنظم دورة يشارك فيها باريس سان جيرمان وبنفيكا في البرتغال، وفي شهر أغسطس تنظم دورة في باريس، وبعد ذلك في إسبانيا».