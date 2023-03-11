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ناقد فني لـ مصطفى عمار: شعرت بالفخر بسبب حضور السيسي نهائي «كابيتانو مصر»

كتب:

شريف سليمان
11:37 م | السبت 11 مارس 2023
كابيتانو مصر

كابيتانو مصر

أكد الناقد الفني محمد نبيل، أنه لم يكن يتخيل في بداية الإعلان عن برنامج «كابيتانو مصر» أنه سيحدث هذا التأثير في الشارع المصري، موضحًا: «التأثير حدث على مستوى الشباب ونبذ التعصب ورعاية المواهب، وشعرنا بالفخر لأن الرئيس عبدالفتاح السيسي حضر المباراة النهائية».

وأضاف خلال حواره ببرنامج «ملعب الفن»، مع الإذاعي مصطفى عمار، عبر أثير إذاعة راديو أون سبورت إف إم: «شعرنا بالفخر لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي حضر المباراة النهائية، إذ شرّف الأبطال ودعمهم، البرنامج لا يستهدف الشو، لكن الكشف عن المواهب، لدينا محمد صلاح كلنا سعداء به، وخرج من القرية مثل اللاعبين المشاركين في هذا البرنامج».

وتابع: أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم العديد من الخدمات في رعاية الخدمات، سواء في كرة القدم أو المجالات الأخرى مثل الغناء والتمثيل.

وأكد الكاتب الصحفي أشرف شرف، أنّ برنامج كابيتانو مصر يستهدف الكشف عن المواهب من مختلف الأقاليم المصرية، موضحًا: «أنا أنتمي إلى قرية، وأدرك جيدا أهمية دعم المواهب، وسأقدم لابني تيّم في هذا البرنامج الرائع، الموسم المقبل».

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بقلم شريف سليمان