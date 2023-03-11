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علي أبو جريشة لـ إيمان الحصري: حضور السيسي مباراة «كابيتانو مصر» النهائية أضاف قيمة كبيرة للبرنامج

كتب:

شريف سليمان
10:59 م | السبت 11 مارس 2023
كابيتانو مصر

كابيتانو مصر

أكد علي أبو جريشة أسطورة النادي الإسماعيلي ومنتخبنا الوطني لكرة القدم، أنّ حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي المباراة النهائية لـ«كابيتانو مصر»، أضاف قيمة كبيرة للبرنامج.

وأضاف «أبو جريشة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة dmc: «الغرض من هذا البرنامج ليس الفوز والخسارة، ولكن ان يحصل الشباب الصغير على متنفس لممارسة لعبته المفضلة، كابيتانو مصر أوجد لهم مكانا لممارسة لعبتهم».

وتابع أسطورة النادي الإسماعيلي ومنتخبنا الوطني لكرة القدم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصرّ على حضور المباراة النهائية، وهو ما شجع الشباب ويعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بالرياضة المصرية.

واكد، ان اللاعبين كانوا سعداء بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحيوه، كما أنّ الحضور في المدرجات كانوا سعداء للغاية، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج شارك به نجوم مصر في اللعبة مثل احمد الكاس وشادي محمد وعبدالستار صبري وسيد معوض.

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