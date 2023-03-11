«الأوقاف» لـ إيمان الحصري: إقامة التراويح لأول مرة بكبار قراء العالم الإسلامي في الحسين

هنأ الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الشعبَ المصريَ بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، موضحًا: «صلاة التراويح ستقام في كل مسجد تُقام به صلاة الجمعة، وتم التنسيق مع مديري المديريات والتنبيه على الأئمة بان يتواصل الأئمة مع رواد المساجد، فإذا أحبوا تطويل الصلاة، فلا مشكلة في ذلك، ولأول مرة سيكون لدينا الملتقى الفكري للواعظات، الرئيسي سيكون في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، و19 ملتقى على مستوى الجمهورية للواعظات على مستوى الجمهورية وسيشهد مسجد الإمام الحسين اكثر من 50 مفكرا وعالما ومثقفا، ولأول مرة ستقام صلاة التراويح بكبار القراء من العالم الإسلامي في مسجد الإمام الحسين».

أداء صلاة التراويح دون محددة

وأضاف عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة dmc، أن أداء صلاة التراويح يكون التنسيق بين الإمام والرواد من حيث القراءة والتطويل والتقصير، ولكن هناك مبدأ لدى الوزارة وهو التخفيف والتيسير على المصلين.

خطة غير مسبوقة

وتابع، أن الوزارة أعدت خطة غير مسبوقة بالنسبة لمساجد تهجد ومساجد اعتكاف، موضحًا: «لدينا 10460 مسجد سيشهد صلاة التهجد في أخر الشهر الشهر الكريم، كما سيكون هناك 6200 مسجد ستشهد الاعتكاف وفقا للأنظمة والتعليمات المتبعة، وتم اعتماد خطة الوزارة الدعوية لهذا الشهر الكريم».

وواصل: «لدينا المنبر الثابت بين الأزهر والأوقاف في 1000 مسجد في مصر، وسهرة رمضانية بالتعاون مع قصور الثقافة ومقارئ نموذجية، ولأول مرة ستقام صلاة التراويح بكبار القراء من العالم الإسلامي في مسجد الإمام الحسين».