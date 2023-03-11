الأوقاف تكشف تفاصيل صكوك الإطعام في رمضان.. الواحد بـ300 جنيه

قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن وزارة الأوقاف، تواصل مشروع صكوك الإطعام بقيمة 300 جنيه للصك خلال شهر رمضان، لافتا إلى أن قيمة الصك كاملة تكون في صورة لحوم توزع على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى محافظات الجمهورية.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الأوقاف، خصصت خطبة يوم الجمعة المقبل للحديث عن ذلك تحت عنوان التكافل المجتمعي واجب الوقت، مشيرا إلى أن أهمية التكاتف من الجميع لرعاية الأسر الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان الكريم.

وأشار إلى أن صكوك الإطعام ستكون متوفرة بجميع المديريات والمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، والصك يجزئ من الزكاة والصدقات والكفارات وسائر أنواع البر، ويصل كاملًا إلى مستحقيه.

وأوضح رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الصك سيصل كاملًا إلى مستحقيه بعزة وكرامة، مبينا أنه سيكون بدون خصم للوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

وأكد أن مشروع وزارة الأوقاف يتمتع بشفافية كبيرة، مؤكدا أنه يجرى شراء اللحوم عن طريق وزارة التموين وهي سليمة 100%، وإعطاء المستحقين وفقا للكشوف الواردة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.