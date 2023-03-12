إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق «القاهرة - الفيوم»

أصيب 14 شخصًا، بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق.

وتوقفت حركة المرور على الطريق، وهرع المارة لمساعدة المصابين لحين وصول قوات الشرطة، وسيارات الإسعاف، واتخاذ اللازم.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من أهالي بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 14 شخصا في الحادث

وانتقلت قوة أمنية على الفور إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «القاهرة - الفيوم» أمام منطقة الجبانات، ما أسفر عن إصابة 14 شخصًا.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وإيداعهم في قسم الاستقبال، تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهم وتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث ووضع السيارة المنقلبة في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.