إصابة شخصين في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا

أصيب اليوم السبت شخصان إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي القديم بالقرب من تمركز إسعاف قرية بني حسن الشروق في مركز أبوقرقاص، بجنوب محافظة المنيا، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وجرى نقل المصابين للمستشفى الجامعي لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة بالصحراوي الشرقي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، في شمال تمركز إسعاف قرية بني حسن في مركز أبوقرقاص، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفشله في السيطرة عليها.

نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال إدارة المرور والفحص تبين إصابة كل من «إيهاب.ز» 48 عاما، «عمر. خ» 23 عاما، يقيمان في محافظة أسسيوط، وأصيبا بسحجات وكدمات وجروح، وجرى نقلهما لمستشفى المنيا الجامعي لتلقي العلاج.

ولقي أمس الجمعة 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 23 إثر وقوع 6 حوادث طرق بسبب السرعة، في مناطق متفرقة داخل محافظة المنيا، كما أخمدت قوات الحماية المدنية 3 حرائق اندلعت في مركزي ملوي وأبوقرقاص، بسبب حدوث ماس كهربائي، دون إصابات بشرية.