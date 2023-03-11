إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالفيوم

أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة وجروح وكدمات وكسور متفرقة، في حادث انقلاب سيارة على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، مساء اليوم السبت، حيث اختل توازن السيارة وسقطت في الأرض الزراعية على جانب الطريق، وسط صرخات واستغاثات مستقليها، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد سائقة السيارة.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية فيما هرع الجميع لمساعدة المصابين لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف، واتخاذ اللازم.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أحمد المغازي مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة/ الفيوم بدائرة مركز سنورس، ووجود عدد من المصابين بينهم أطفال.

إصابة 4 أشخاص بالحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ انقلاب سيارة ملاكي في قطعة أرض زراعية متاخمة لطريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، بمنطقة أبو عيطة، وإصابة مستقلي السيارة والذين بلغ عددهم 4 أشخاص بينهم طفلين.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، حيث أصيب كل من شيماء محمد عويس 31 سنة، وجنى هاني محمد عمر 14 سنة، وجهاد عمر محمد 18 سنة، ومحمد هاني محمد 9 سنوات، بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

تحرير محضر بالواقعة

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق، كما تحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.