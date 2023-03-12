السيطرة على حريق محدود داخل شقة سكنية في المطرية دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق محدود نشب داخل شقة سكنية بمنطقة المطرية، دون خسائر بشرية، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الدفع بـ3 سيارات إطفاء

وورد بلاغ الى الحماية المدنية بالقاهرة من الأهالي يفيد نشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة المطرية، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء وفرض رجال الشرطة كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى الأماكن المجاورة.

وتمكّن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق دون أي خسائر بشرية، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.