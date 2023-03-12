أسباب تحمسك لمشاهدة محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة

انتهى الفنان محمد رمضان من تصوير مسلسله الجديد جعفر العمدة، والذي من المقرر عرضه حصرياً على قناة dmc في شهر رمضان المقبل، بعد فترة طويلة من التصوير.

أسباب لمشاهدة محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة

بدأت الدعاية الخاصة بـ محمد رمضان بمسلسل جعفر العمدة قبل بدء الموسم رسمياً، من الأسباب التي تحمسك لمشاهدة المسلسل هي جمع المخرج محمد سامي بين عدد من النجوم الكبار منهم، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش.

انتهاء تصوير مسلسل جعفر العمدة

انتهاء تصوير مسلسل جعفر العمدة قبل بدء الموسم الرمضاني بحوالي 12 يوماً، وهذا يعطي فرصة كبيرة لدخول الحلقات المونتاج وتسليمها لقناة dmc قبل العرض، دون اللجوء إلى وحدة ثانية من التصوير أو تسليم الحلقات في وقت عرضها.

طرح الأغنية الدعائية «أنا قادر» من مسلسل جعفر العمدة، وهي من غناء الفنان أحمد سعد، وأداء صوتي هشام الجخ.

أحداث مسلسل جعفر العمدة

تدو في إطار اجتماعي شعبي، وتناول البرومو بحث جعفر العمدة على ابنه لمدة 19 عاما ولم يتملك منه اليأس، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.