المؤلف سمير مبروك يتعاون مع محمد رمضان بعد غياب 11 عامًا

أعلن المؤلف محمد سمير مبروك، عودته مرة أخرى للتعاون مع الفنان محمد رمضان بعد 11 عامًا بعد تعاونهما في فيلم «عبده موتة»، مشيرا إلى أن فيلم «هارلي» مختلف وسيكون مفاجأة للجمهور.

تفاصيل تعاون محمد سمير مبروك مع محمد رمضان

وأكد محمد سمير مبروك، في بيان، أنهما يواصلا تصوير العمل، وأنه سعيد بالعمل مع محمد رمضان مرة أخرى، لافتًا إلى أنه نجم مميز وله شعبية جماهيرية كبيرة، والفيلم يحمل عددًا كبيرًا من المفاجآت.

أبطال وصناع فيلم هارلي

فيلم «هارلي» بطولة محمد رمضان، محمود حميدة، مي عمر، يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، وتنفيذ شركة شو ميديا برودكشن، التي يرأسها محمود الشيخ، من إنتاج شركة رويال صن للمنتج سامر المحضر، من إخراج محمد سمير، ومن تأليف محمد سمير مبروك، ومحمد سامي.