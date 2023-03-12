«الهجرة الدولية» تدعو لضمان وصول المساعدات إلى المتضررين من الزلزال

دعا المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو، المجتمع الدولي لتعزيز جهوده لضمان استمرار وصول المساعدات إلى ملايين المتضررين من الزلزال، الذي ضرب تركيا وسوريا، الشهر الماضي.

زيارة إلى تركيا

وأثنى فيتورينو، في ختام زيارته إلى تركيا، والتي استمرت يومين على جهود موظفي المنظمة وشركائها الذين استجابوا للناس في الساعات الأولى من الزلزال، على الرغم من تأثيره عليهم، مشددًا على ضرورة دعم تركيا على المدى الطويل «في طريقها لإعادة بناء مستقبل جديد للملايين الذين مزق حياتهم الزلزال»، على حد وصفه.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة.. زار فيتورينو مركزا لوجستيا بالقرب من الحدود التركية - السورية، والذي كان حيوياً للاستجابة كنقطة عبور لآلاف الأطنان من المساعدات إلى شمال غرب سوريا، حيث أرسلت المنظمة الدولية للهجرة أكثر من 150 شاحنة مساعدات عبر الحدود حتى الآن.

والتقى فيتورينو برئاسة إدارة الهجرة في تركيا بمركز إقامة مؤقت تديره الحكومة، يوفر المأوى للأشخاص المتضررين من الزلزال، بما في ذلك من المجتمع المحلي والمهاجرين.

لقاء بين الهجرة ومسؤول تركي

كما التقى المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، رئيس مركز التنسيق لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ بيونس سيزر، وهي وكالة حكومية تقود الاستجابة للزلزال، وأثنى على جهود الحكومة التركية في مواجهة الزلزال، كما عقد اجتماعا مع عدد من السفراء تناولوا فيه آخر التطورات الميدانية، إضافة إلى استجابة المنظمة الدولية للهجرة وقدرتها على الوصول إلى المزيد من المتضررين إذ ما تم تأمين التمويل المناسب.

تمويل للإغاثة

جدير بالذكر أنه تم تمويل نداء المنظمة الدولية للهجرة البالغ 161 مليون دولار أمريكي؛ لدعم جهود الاستجابة في تركيا وشمال غربي سوريا بنسبة أقل من 30% حتى الآن.