استعدادات «التضامن الاجتماعي» بكفر الشيخ لاستقبال شهر رمضان

جهود مكثفة تقوم بها مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال تجهيز وتعبئة كراتين رمضان، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية قبل حلول الشهر الكريم.

تجهيز الآلاف من كراتين المواد الغذائية

ومن جانبه، أكد المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أن المديرية استعدت لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال تجهيز الآلاف من كراتين المواد الغذائية، بالتعاون مع جمعية الأورمان، وذلك تماشياً مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، لإسعاد الأسر الأولى بالرعاية في شهر رمضان المبارك.

وأطلقت جمعية الأورمان 3 فئات بأحجام مختلفة من كراتين المواد الغذائية لتوزيعها قبل شهر رمضان بأسبوع على الأقل، على أن ينتهي التوزيع تماماً في الثلث الأوسط من رمضان، بحسب ما ذكره اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، مشيراً إلى إن أهم ما يُميز كرتونة رمضان هذا العام الجودة، حيث تتميز الكرتونة بجودة منتجاتها.

توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين

وأكد «شعبان»، حرص الجمعية علي تقديم أجود المكونات بها من «أرز، وزيت، ومكرونة، وبلح، وفول، سمنة، وصلصة، وشاى»، موضحاً أن الجمعية هذا العام تسعى إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصى المدن والقرى النائية، والتي لا يُمكن الوصول إليها، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء محافظة كفر الشيخ.

وذكر «شعبان»، أنه قد بدأت عملية التوزيع من نصف شعبان وحتى نهاية شهر رمضان تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، منوهاً أن محتويات كرتونة رمضان تشمل هذا العام ثلاث فئات من الكراتين، هي:

الأولى تزن 12 كيلو جرام بـ360 جنيهاً وتحتوي على «2 كيلو أرز - 3 كيلو مكرونة - 2 كيلو سكر - كيلو بلح - كيلو فول - كيلو و450 جرام سمنة - علبة صلصة 380 جرام - باكو شاى¼ كيلو»، والثانية تزن 20 كيلو جرام بـ495 جنيهاً وتحتوى على «5 كيلو أرز - 5 كيلو مكرونة - 5 كيلو سكر - كيلو بلح - كيلو فول - علبة سمنة كيلو و450 جرام - علبة صلصة 380 جرام - باكو شاى ¼ كيلو»، مضيفاً أن الهدف من وضع هذه الأصناف بهذه الكميات في الكرتونة هو توفير مستلزمات المائدة من المواد الغذائية للأسر المستفيدة لما يكفي 15 يوماً في رمضان، لافتاً إلى أن الكرتونة الثالثة يُمكن المشاركة بها بـ250 جنيهاً.

توفير مستلزمات المائدة من المواد الغذائية

وأفاد «شعبان»، أن الهدف من وضع هذه الأصناف بهذه الكميات في الكرتونة هو توفير مستلزمات المائدة من المواد الغذائية للأسر المستفيدة لما يكفي 25 يوماً للفئة الأولى، و15 يوماً في الفئة الثانية، والثالثة خلال شهر رمضان المعظم.

وأردف «شعبان»، أن جمعية الأورمان تتعاون في محافظة كفر الشيخ مع أكثر من 250 جمعية أهلية صغيرة، لضمان وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلي، وأن توزيع الكراتين يكون تحت إشراف مباشر من مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات.