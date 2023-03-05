تجهيز وتعبئة كراتين رمضان استعدادا لتوزيعها في المنيا

انتهت جمعية الأورمان من تعبئة وتجهيز الكمية المخصصة من كراتين رمضان لتوزيعها علي الأسر الأكثر احتياجا فى شهر رمضان المبارك بقرى ونجوع محافظة المنيا، وذلك تماشيأ مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتحت شعار «مش مهم الكرتونة بكام.. المهم الكرتونة فيها إيه؟».

تجهيز كراتين رمضان

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الأورمان جهزت 3 فئات بأحجام مختلفة من الكراتين المواد الغذائية لتوزيعها قبل شهر رمضان بأسبوع على الأقل، على إن ينتهى التوزيع تمامًا في الثلث الأوسط من رمضان، مشيرأ أن أهم ما تميز كرتونة رمضان هذا العام الجودة، حيث تتميز الكرتونة بجودة منتجاتها، مؤكدا الحرص دائما علي تقديم أجود المكونات بها من أرز وزيت ومكرونة وبلح وفول سمنة وصلصة وشاي.

بدء توزيع الكراتين من نصف شهر شعبان

وأضاف، أنه سيتم بدء التوزيع من نصف شعبان وحتى نهاية شهر رمضان تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وعن محتويات كرتونة رمضان تشمل هذا العام ثلاث فئات من الكراتين، الأولى تزن 12 كيلو جراما بـ360 جنيها، وتحتوي على (2 كيلو أرز – 3 كيلو مكرونة – 2 كيلو سكر – كيلو بلح – كيلو فول – كيلو و450 جراما سمنة – علبة صلصة 380 جرام – باكو شاى¼ كيلو).

والكرتونة الثانية تزن 20 كيلو جراما بـ495 جنيها، وتحتوي على (5 كيلو أرز – 5 كيلو مكرونه – 5 كيلو سكر – كيلو بلح – كيلو فول – علبة سمنه كيلو و450 جراما – علبة صلصة 380 جرام – باكو شاى ¼ كيلو)، مضيفًا أن الهدف من وضع هذه الأصناف بهذه الكميات في الكرتونة هو توفير مستلزمات المائدة من المواد الغذائية للأسر المستفيدة لما يكفي 15 يومًا في رمضان، ولفت الى أن الكرتونة الثالثة يمكن المشاركة بها 250 جنيها .

وأضاف أن الهدف من وضع هذه الأصناف بهذه الكميات في الكرتونة هو توفير مستلزمات المائدة من المواد الغذائية للأسر المستفيدة لما يكفي 25 يوما للفئة الأولى، و15 يومًا في الفئة الثانية والثالثة خلال شهر رمضان المعظم.