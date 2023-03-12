إعادة فتح باب الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين حتى الخميس المقبل

أعلن محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، استمرار فتح الاشتراك بمشروع العلاج بنقابة الصحفيين مرة أخرى بداية من اليوم الأحد حتى الخميس المقبل.

إعادة فتح باب الاشتراك

وقال «شبانة»، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه تقرر فتح الاشتراك بمشروع العلاج بنقابة الصحفيين مرة أخرى، بداية من اليوم حتى الخميس المقبل.

وكانت لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، أعلنت عن مد الاشتراك بمشروع العلاج حتى 15 فبراير الماضي، وذلك بجميع الآليات التي أعلن عنها سابقا من قبل مجلس النقابة، وتقرر فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج بداية من اليوم 12 مارس وحتى الخميس المقبل الموافق 16 مارس الجاري.

ويأتي هذا القرار من نقابة الصحفيين لتمكين الزملاء الراغبين في الاشتراك للاستفادة بالخدمات التي يقدمها المشروع، على ألا تكون هناك فرصة أخرى لزوال المسببات التي تعوق الزملاء الراغبين في الاشتراك.

طرق الاشتراك بمشروع العلاج

والاشتراك في مشروع العلاج الذي تقدمه نقابة الصحفيين متاح عبر تطبيق «واتس آب»، وبالتقسيط في المؤسسات الصحفية القومية بالخصم من الراتب، وبالتقسيط خصما من البدل للصحف الخاصة والحزبية.