أخبار روسيا وأوكرانيا.. كييف تتصدى لـ92 هجوما في 5 اتجاهات خلال 24 ساعة

تتجدد أخبار روسيا وأوكرانيا بعد إعلان القوات المسلحة الأوكرانية تصديها لـ92 هجوم روسي في 5 اتجاهات خلال 24 ساعة فقط بحسب وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الأحد.

باخموت في صراع بين روسيا وأوكرانيا

بدوره كشف رئيس مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوزين، عن تقدم القوات الروسية بالقرب من وسط مدينة باخموت بشرق أوكرانيا مع نشر فيديو على موقع «تليجرام» لشخص يقف على مبنى مكون من 5 طوابق وينبعث منه الدخان، بينما تعمل القوات الأوكراني عن التصدي عن مدينة باخموت، إذ ذكر سيرهي شيريفاتي المتحدث باسم القوات الأوكرانية في شرق البلاد إن 221 من القوات الموالية لموسكو قتلوا وأصيب أكثر من 300 في باخموت، وهذا الأمر يعد محاولات قوية بين روسيا وأوكرانيا بعد مرور عام على الأزمة الروسية الأوكرانية.

الصين تعيين وزير دفاع مع روسيا وصمت من أوكرانيا

وفي تطور لأخبار روسيا وأوكرانيا، كشف المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية بالبلاد، عن تعيين الجنرال لي شانج فو صاحب الـ65 عامًا، الخاضع لعقوبات أمريكية بسبب التعاون العسكري مع روسيا، في منصب وزير الدفاع.

تطوع جديد في أوكرانيا ضد روسيا

في سياق موازٍ، أوضح وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو، أن ما يصل إلى 28 ألف متطوع تقدموا بطلبات منذ الشهر المنصرم من أجل العمل على الانضمام إلى وحدات حرس الهجوم للدفاع عن أوكرانيا ضد روسيا.