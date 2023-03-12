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الأسرى الفلسطينيون يواصلون العصيان لليوم الـ27 بسجون الاحتلال الإسرائيلي

كتب:

أ ش أ
10:42 ص | الأحد 12 مارس 2023
الأسرى الفلسطينيين

الأسرى الفلسطينيين

واصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ27 على التوالي، خطوات العصيان، ضد إجراءات وزير الأمن الداخلي المتطرف ايتمار بن جفير.

رؤية الأسرى في رمضان المقبل 

وأكّدت هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني - في بيان المشترك - أنَّ خطوات العصيان مستمرة حتى الإعلان عن الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، بعنوان (بركان الحرية أو الشهادة)، استنادا للبرنامج النضالي الذي أقرته (لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة المنبثقة عن كافة الفصائل)، وستكون خطوة الإضراب، مرهونة بموقف إدارة السجون بشأن مطالب الأسرى، المتمثلة بتراجعها عن كافة الإجراءات التي أعلنت عنها.

خطوات من الأسرى

يُشار إلى أنَّ الأسرى شرعوا بخطواتهم منذ 14 فبراير الماضي، بعد أن أعلنت إدارة السجون عن البدء بتطبيق إجراءات بن جفير، والمصادقة على مشاريع قوانين عنصرية، أبرزها مشروع قانون إعدام أسرى.

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