مواعید مترو الأنفاق في رمضان 2023.. تبدأ من الخامسة وربع صباحًا

كشفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، عن مواعيد مترو الأنفاق في رمضان 2023، مؤكدة أن هناك زيادة في مدة تشغيل القطارات خلال ساعات رمضان، إذ سيمتد العمل لساعة إضافية.

مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في رمضان 2023

وتستعرض بوابة «الوطن» خلال السطور التالية، مواعيد مترو الأنفاق في رمضان 2023، وذلك فقا لما جاء في البيان الصادر عن الشركة، على النحو التالي:

- يبدأ تحرك أول قطار للمترو في تمام الساعة 5.15 دقيقة صباحا.

- موعد آخر قطار في تمام الساعة 12:30 صباحًا، من محطة جمال عبدالناصر، المحطة التبادلية بين الخط الأول مع الخط الثالث.

- موعد آخر قطار يتحرك بالخط الثالث من عدلي منصور الساعة 12:07صباحًا.

- موعد آخر قطار يتحرك بالخط الثالث من محطة الكيت كات الساعة 12:38صباحًا.

- آخر قطار يتحرك من محطة العتبة التبادلية بين الخط الثاني مع الثالث، في الساعة 12:30 صباحًا.

- آخر موعد قطار بالخط الأول من حلوان المرج 12:15 صباحًا.

- آخر موعد قطار بالخط الثاني شبرا الخيمة، المنيب 12:30 صباحًا.

- آخر قطار بالخط الأول مع الخط الثاني، داخل محطة أنور السادات في تمام الساعة الـ 1 صباحًا.

وأكدت إدارة مترو الانفاق على جميع الركاب، الالتزام بتعليمات الصعود والخروج من القطارات، والمحافظة على نظافة العربات، وعدم إلقاء الأطعمة، وعدم التدخين.