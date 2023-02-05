مشرف بجناح البحرين في معرض الكتاب لقناة الحياة: نسعى لنشر ثقافة بلادنا

قال خليفة سالم، مشرف بجناح مملكة البحرين، إن من اهتمامات المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومن اهتمامات الشيخ خليفة بن أحمد رئيس هيئة البحرين للقراءة، ولأهمية معرض القاهرة تأتي المشاركة في دورته الحالية.

جاء ذلك خلال تقرير عرضته قناة الحياة بعنوان: «جناح مملكة البحرين بمعرض الكتاب ينفرد بتصميم جدرانه من 4 آلاف قلم رصاص متدلية من السقف لتأكيد رسالة: لا تُبنى الأمم إلا بالعلم».

كتب تتحدث عن تاريخ البحرين

ويضم جناح مملكة البحرين الكتب التاريخية والثقافية التي تتحدث عن تاريخ مملكة البحرين.

وأضاف «سالم» أن اهتمامات البحرين في المشاركة بـ معرض الكتاب هو نشر ثقافة البحرينية ولأي مستوى وصل إليه الكُتاب البحرينيين والثقافة البحرينية.

مشاركة 1800 دور نشر بالمعرض

ولفت إلى أن معرض القاهرة للكتاب يتميز بشكل مستمر، إضافة لمشاركة دور نشر جديدة والتي يصل عددها 1800 دور نشر، متابعا: «كل سنة معرض القاهرة للكتاب بيبهرنا، ومشاركتنا فيه ضرورية».

ويشهد الجناح البحريني أحدث الإصدارات الأدبية والتاريخية والفنية لتعريف جمهوري معرض الكتاب بالحضارة البحرينية العريقة.

ويعرض الجناح مشروع «نقل المعارف» المبادرة الثقافية البحرينية للشعوب العربية من خلال ترجمة عناوين أهم الكتب العالمية في شتى العلوم.