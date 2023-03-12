انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري «مارلوج 12» لتبادل الخبرات

ينطلق فعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات «مارلوج 12»، اليوم، بمشاركة عدد من الشخصيات البحرية الدولية في الإسكندرية، والذي ينظمه معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

تفاصيل المؤتمر الدولي للنقل البحري

ويأتي المؤتمر الدولي للنقل البحري، تحت عنوان «أهمية الابتكار والتقنيات الحديثة ودورها نحو تحقيق مستقبل مستدام مرن للموانئ والخدمات اللوجستية» في الفترة من 12 مارس حتى يوم 14 من الشهر ذاته، وأكد الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية، أنّ المؤتمر يهدف لوضع منصة لتبادل الخبرات والتمكن من إبداء المساهمات في مجال الابتكار في صناعة النقل البحري.

وأوضح الدكتور إسماعيل عبدالغفار، في بيان عنه، أنّ تنظيم المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات، يأتي من منطلق اهتمام الأكاديمية العربية بلعب دور أساسي في صناعة النقل البحري، لتحقيق التطوير الشامل للموانئ العربية لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي العالمي، كما يأتي في إطار تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، حيث تعكس التحديات التي تواجه العالم أهمية تنفيذ الاستراتيجيات المرنة التي تضمن القدرة على الحفاظ على كفاءة خدمات الأعمال اللوجستية والموانئ.

صناعة المواني

ويُعد الاعتماد على التقنيات الحديثة وتعزيز الابتكار، محركا رئيسيا لتحقيق مستقبل مرن لصناعة المواني وصناعة الخدمات اللوجستية، ويمكن التخفيف من آثار تلك التحديات المختلفة من خلال مجموعة من الحلول المتعددة ومنها التقنيات الحديثة وتعزيز الابتكار، من خلال تضافر جهود صانعي القرار والباحثين الأكاديميين والأطراف المعنية.