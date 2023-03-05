إنجازات قطاع النقل البحري.. زيادة أطوال الأرصفة لـ90 كيلومترا بدلا من 37

يشهد قطاع النقل البحري أعمال تطوير مختلفة، انطلاقا من التوجيهات الخاصة بأن تكون مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، ومن خلال هذه التوجيهات وضعت وزارة النقل خطط وأسس واعتبارات عديدة، وبدأت توفير مختلف الخدمات التي تؤهلها لذلك.

في تقرير لوزارة النقل، كشف ما وصل إليه قطاع النقل البحري حتى الآن من أعمال تطوير، حيث جار حاليا تطوير ميناء السخنة بعدد أرصفة 18 كيلومتر وإنشاء محطة جديدة بميناء دمياط بجانب الأعمال المختلفة في ميناء بورسعيد وسفاجا.

تطوير قطاع النقل البحري بزيادة عدد الأرصفة

تمثلت نتائج التطوير في مجال النقل البحري، في زيادة عدد الأرصفة لـ90 كيلومترا أي أكثر من الضعف، بعد أن كانت 37 كيلومترا بأعماق تصل إلى 12 مترا، وتعمل وزارة النقل حاليا على تطوير الأرصفة القديمة الموجودة بأعماق ليست كبيرة، وإنشاء أرصفة جديدة بأعماق أكبر تسع السفن العملاقة، وأخرها ما تم في محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، فبنهاية 2024 تكتمل مختلف الجهود في ملف النقل البحري حتى تكون مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.

بدء التشغيل التجريبي لمحطة تحيا مصر

لم يقتصر الأمر على بدء التشغيل التجريبي لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية فقط، بل هناك جهود حثيثة لأعمال تطوير ميناء الدخيلة، وجار حاليا إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بطول 1680متر ومساحة 1.25 مليون م2 بتكلفة إجمالية 3.4 مليار جنيه.

إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة

وفق تقرير رسمي لوزارة النقل، أكد أنّ قطاع النقل البحري، يشهد إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة بطول رصيف 1150 مترا، وظهير خلفي 300 ألف م2 بقيمة إجمالية 1.6 مليار جنيه، موضحا أنّ العمل يتم حاليا مع وجود تحالف عالمي في الإدارة والتشغيل.