أسعار اللحوم اليوم في منافذ وزارتي التموين والزراعة ومعارض أهلا رمضان

سجلت أسعار اللحوم اليوم استقرارا واضحا في منافذ وزارتي الزراعة والتموين، فضلا عن المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان المنتشرة في محافظات الجمهورية كافة، بأسعار أقل من الأسواق، قبل بداية شهر رمضان الكريم، واتجاه كثير من الأسر لشراء السلع وتخزينها قبل بداية الشهر الكريم.

وترصد السطور التالية أسعار اللحوم اليوم في الأسواق المختلفة، كما يلي.

أسعار اللحوم اليوم

- كيلو الكبدة الطازجة 190 جنيها للكيلو.

- البوفيتك الطازج 190 جنيها للكيلو.

- اللحم المفروم الطازج 190 جنيها للكيلو.

- السجق الطازج 190 جنيها للكيلو.

- اللحم البلدي اليوم 190 جنيها.

- اللحم المفروم البرازيلي 115 جنيها.

- اللحم البرازيلي المجمد 145 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة

- عرق التربيانكو تراوح سعره بين 280 و300 جنيه.

- البوفتيك الطازج بين 280 و300 جنيه للكيلو.

- الموزة الكندوز بين 280 و230 جنيها.

- اللحم الجملي سجل بين 210 و220 جنيها.

- اللحم البتلو بين 280 و300 جنيه.

- اللحم المفروم بين 240 و280 جنيهات.

- الكبدة البلدي تراوح بين 280 و300 جنيه.

- السجق البلدي بين 220 و240 جنيها.