أسعار اللحوم للمستهلك في المحافظات.. «الجملي» بـ150 جنيهًا

شهدت أسعار اللحوم للمستهلك بالمحافظات، اليوم السبت، تراجعًا طفيف في بعض اللحوم واستقرار لأخرى، وفقًا لحالات البيع والشراء التي أجريت داخل محلات الجزارة في شتي ربوع محافظات مصر، حيث سجل " كباب الحلة" تراجع اليوم السبت.

تراجع أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات

وكشف حاتم عبدالغفار، عضو لجنة اللحوم والألبان بالغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، ل"الوطن"، أن أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات شهدت تراجع يعود بالنفع علي قطاع المستهلكين ،إذ سجلت أسعارها كالتالي:

- استقر سعر كيلو اللحمة الكندوز، ما بين 225حتي 235جنيهًا.

- سجل سعر كيلو اللحمة البقري البلدي، ب 215حتي 230جنيهًا.

- سجل سعر كيلو اللحمة الجملي، ب 155جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو اللحمة الضأن، ما بين 200حتي 230جنيهًا.

- سجل سعر كيلو اللحمة المفرومة، ما بين 140حتي 175جنيهًا، وسط تراجع 5 جنيهات لكل كيلو مباع.

- سجل سعر كيلو اللحمة كباب الحلة، ما بين 175حتي 205جنيهًا، وسط تراجع 10جنيهات لكل كيلو.

- سعر كيلو اللحمة البتلو ما بين 190 حتي 220 جنيهًا، بواقع 5 جنية لكل كيلو.

- سعر كيلو الكبدة البلدي يبدأ من 225 حتي 245جنيهًا.

- سعر كيلو اللحمة المجمدة يبدأ من 90 حتي 130جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم للمستهلك السبت

وأشار" عبدالغفار"، أن أسعار اللحوم اليوم للمستهلك بالمحافظات سجلت وفرة كبيرة في المعروض، لأفتًا أن أسعار اللحوم سوف تشهد تراجع خلال الأيام المقبلة نظرًا لتزايد فكرة "عجل الشراكة"، التي انفردت "الوطن"، بها قبل أسابيع من الأن، والتي تؤدي لتوفير مبالغ ممتازة للمستهلك في كل كيلو لحوم بلدية بنحو 80 جنيهًا.