أنشطة رياضية ضمن فعاليات الأسبوع المائي في كفر الشيخ

انطلقت فعاليات الأسبوع المائي على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمياه بمحافظة كفر الشيخ، في مركز شباب الربع، بمشاركة أعضاء برلمان الطلائع والشباب تحت شعار «كل نقطة بتفرق»، حيث تُقام الفعاليات في كافة محافظات مصر، بالتعاون بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ووزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 10 إلى 16 مارس، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تنظيم مجموعة من الندوات والأنشطة التوعوية

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الفاعليات تتضمن تنظيم دوري كرة قدم تحت شعار «كأس المياه»، بمركز شباب الربع، التابع لإدارة شباب بلطيم، كما تشهد الفاعليات تنظيم مجموعة من الندوات والأنشطة التوعوية، معلناً موعد إقامة الحفل الختامي لتلك الفعاليات بمعسكر الطلائع والشباب بمدينة مصيف بلطيم يوم 16 مارس.

فعاليات وأنشطة ومسابقات داخل مركز شباب الربع

وأشار «محروس»، إلى أنّ الأسبوع المائي يأتى ضمن الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه على مستوي الجمهورية تحت عنوان «كل نقطة بتفرق»، تزامناً مع احتفاليات اليوم العالمي للمياه، وتُنظم فعاليات وأنشطة ومسابقات داخل مركز شباب الربع بمشاركة أعضاء برلمان الطلائع والشباب والشيوخ على مدار الأسبوع بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ محمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، وتنفيذ فريق عمل الإدارة ومركز شباب الربع.