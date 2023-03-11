«صرف صحي الإسكندرية» تبدأ فعاليات الأسبوع المائي تحت شعار «كل نقطة بتفرق»

بدأت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، فعاليات القافلة المائية تحت شعار «كل نقطة بتفرق»، بمشاركة مختلف الجهات التنفيذية تزامنا مع اليوم العالمي للمياه.

وأعلن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عن بدء فعاليات الاستعداد للقافلة بمنطقة السيوف بالإسكندرية في إطار الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه «كل نقطة بتفرق»، التي أطلقتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات الدينية الأزهر والكنيسة، بهدف رفع الوعي المائي، ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها.

تخصيص جزء من خطبة الجمعة لترشيد المياه

وبحسب بيان شركة الصرف الصحي اليوم السبت، فإن الفعاليات انطلقت منذ أمس بمسجد الاعتصام بمنطقة السيوف حيث خصصت وزارة الأوقاف جزءا من خطبة الجمعة، للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها، ثم ندوة توعية نفذتها الإدارة العامة للتوعية بالشركة للإعلان عن بدء الأسبوع المائي وقافلة التوعية والخدمات المقدمة بها.

وأوضح «نافع» أن الحملة القومية التي أطلقتها الشركة القابضة في جميع المحافظات في وقت واحد، بالتعاون مع المؤسسات الدينية، حيث خصصت وزارة الأوقاف جزءا من خطبة الجمعة 10 مارس، ودروس دينية بالمساجد للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب.

تخصيص عظة الأحد عن أهمية الحفاظ على المياه

فيما أعلنت الكنيسة القبطية تخصيص عظة الأحد عن أهمية الحفاظ على المياه، وبمشاركة وزارات الأوقاف، الثقافة، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والصحة، والبيئة، بهدف رفع الوعي المائي، ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ عليها، وتوعية المواطنين بالخدمات والمجهودات التي تقوم بها الدولة من أجل ضمان وصول مياه صحية لكافة المواطنين، وكذلك غرس ثقافة المشاركة ومسؤولية الجميع في الحفاظ على المياه وشبكات الصرف الصحي.