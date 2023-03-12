حملة توعية في اليوم العالمي للمياه بالدقهلية: «كل نقطة بتفرق»

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر منشورات علي الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حملة توعية للمواطنين بمناسبة اليوم العالمي للمياه مارس 2023 تحت شعار «شارك معانا في حملتنا - لأن كل نقطة بتفرق - شارك معانا لأن احنا الجيل اللي هيشارك في التغيير».

الزيادة السكانية تحدي رئيسي للموارد المائية

وذكرت الشركة عبر منشورها في رسالة توعية للسيدات «خليكي واعية وذكية ووفري نص الكمية» بهدف استخدام قطع المياه الموفرة التي تسهم في توفير 50% من ترشيد استهلاك المياه، لافتة إلى أنَّ الزيادة السكانية تمثل تحديًا رئيسيًا للموارد المائية، متوقعة أن يصل إجمالي السكان في مصر لأكثر من 175 مليون نسمة في عام 2050 وهو ما يمثل ضغطًا كبيرًا على الموارد المائية.

وعبر منشور آخر نشرت الشركة رسالة توعية تحت شعار «اعرف الإنتاج ووفر الاستهلاك»، لافتًا إلى أنَّ الهدف السادس من أهداف التنمية المُستدامة (SDGs)، ضمان توفر الإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي للجميع والمُستهدف تحقيقه بحلول 2030، أصبح ملف الأمن المائي واحدا من الملفات التي حازت على اهتمام صانع القرار لما لها من تأثيرات وتداعيات جمة على الدولة المصرية في سائر المجالات الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.

دعم تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة

ونوهت الشركة إلى أنَّ فكرة اليوم العالمي للمياه تعود إلى عام 1992، وهو العام الذي عُقد فيه مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في العاصمة الأرجنتينية ريو دي جانيرو وفي نفس العام، إذ اعتمدت الجمعية العامة قراراً تمّ بموجبه إعلان يوم 22 مارس من كل عام يوما عالميا للمياه بشرط أن يتمّ الاحتفال به اعتباراً من عام 1993، مبينة أن التركيز الأساسي ليوم المياه العالمي ينصب على دعم تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة وهو توفير المياه والصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030.

مورد لا يمكن الاستغناء عنه

وقالت الشركة ان موضوع اليوم العالمى للمياه لهذا العام يدور حول ما تعنيه المياه للناس، وقيمتها الحقيقية وكيف يعرف حماية هذا المورد الحيوى بشكل أفضل، حيث إن قيمة المياه كبيرة جداً، فهى أساس الحياة، ولها قيمة هائلة لعائلاتنا وصحتنا وتعليمنا واقتصادنا وسلامة بيئتنا الطبيعية، وإذا أهملنا قيمتها فإننا نسئ إلى أنفسنا وهذا المورد لا يمكن الاستغناء عنه.