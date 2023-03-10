انطلاق فعاليات الأسبوع المائي تحت شعار «كل نقطة بتفرق» بالقليوبية

أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انطلاق فعاليات الأسبوع المائي تحت شعار «كل نقطة بتفرق»، تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية في الفترة من 10 إلى 16 مارس الجاري.

الجهات المشاركة في حملة كل نقطة بتفرق

أوضح بيان شركة مياه القليوبية أن أسبوع التوعية «كل نقطة بتفرق» يتم بالتنسيق مع الجهات المشاركة ومحافظة القليوبية ومديرية الأوقاف والكنيسة الأرثوذكسية ومديرية الصحة والبيئة والمنطقة الأزهرية ومديرية التربية والتعليم ومديرية الشباب والرياضة والهيئة العامة لقصور الثقافة والمجلس القومي للمرأة ومكتبة مصر العامة ومديرية التضامن الاجتماعي ونقابة المهندسين وكلية الطب ببنها.

فعاليات كل نقطة بتفرق بالقليوبية

وتشمل الفعاليات عدداً من الأنشطة التوعوية لطلبة المدارس والمعاهد الأزهرية ودروس وعظات بالمساجد والكنائس وندوات بمركز الشباب وقصور الثقافة.

ورش سباكة للسيدات

كما يتضمن الأسبوع تنفيذ ورش السباكة الخفيفة للسيدات بالمصالح الحكومية والمدارس فضلا عن عدداً من الأنشطة الترفيهية خلال الفعاليات.

كما تضمنت الفعاليات توعية المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني على خدمات شركة مياه الشرب بالقليوبية وسداد المتأخرات وعدم التجاوز، والإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن الموضحة هاتف أرضي 125 محمول وواتس آب 01200288880، حيث أن تلك المخالفات تحمل الشركة عبئاً ثقيلاً وتستنزف طاقتها ومواردها وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات الخاصة بمياه الشرب.