القصير في البحر الأحمر قبلة تصوير مسلسلات رمضان.. آخرها تحت الوصاية

يعيش أهالي مدينة القصير جنوب محافظة البحرالأحمر حالة من السعادة تزامنا مع تصوير عدد من مشاهد مسلسل «تحت الوصاية»، وهو من بطولة منى زكي في المدينة الهادئة على شاطىء البحر، ومن المنتظر طرحه خلال شهر رمضان المقبل.

تصوير مسلسل تحت الوصاية في القصير

وحرص عدد من المواطنين على التقاط الصور التذكارية مع أبطال المسلسل على رأسهم الفنان دياب وأحمد صالح في أثناء تجولهم بشوارع مدينة القصير، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

القصير قبلة مسلسلات رمضان

وكشف وصفي تمير الباحث التاريخي في القصير، عن أن مدينة القصير أصبحت قبلة مسلسلات رمضان، مؤكدا لـ«الوطن»، أنّ مسلسل تحت الوصاية الذي يتم تصويره الآن في القصير ليس الأول، حيث تم تصوير عدد من المسلسلات التي عرضت في شهر رمضان خلال الأعوام السابقة، منها مسلسل جزيرة غمام بطولة النجم طارق لطفي، ومسلسل حمادة هلال.

القصير من أقدم مدن مصر

وأضاف تمير أن أهالي القصير فرحين بإلقاء الضوء على مدينة القصير جنوب محافظة البحرالأحمر، إذ تعتبر القصير من أقدم المدن في مصر، ويرجع تاريخها إلى عصور الفراعنة إذ تضم طريق وادي الحمامات، وهو من أقدم طرق مصر البرية والتي كانت تسلك الملكة حتشبسوت من صعيد مصر إلى بلاد بونت عبر ميناء القصير، إضافة إلى قلعة القصير، ويعود إنشاؤها إلى العصر العثماني، والتي بنيت على شاطئ البحر بهدف حماية الحدود المصرية الشرقية من هجمات الأعداء.