تفاصيل مسلسل تحت الوصاية لمنى زكي قبل عرضه في رمضان 2023

تواصل الفنانة مني زكي، تصوير مسلسل تحت الوصاية؛ تمهيدا لعرضه بدراما رمضان القادم 2023، حيث يشارك في عدد كبير من نجوم الوسط الفني في مصر.

معلومات عن مسلسل تحت الوصاية

ويرصد «الوطن» في السطور التالية، أبرز المعلومات عن مسلسل تحت الوصاية:

- مسلسل تحت الوصاية من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

- مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكى، دياب، نسرين أمين، رشدى الشامي، علي الطيب، مها نصار، خالد كمال، محمد عبد العظيم.

- يعرض مسلسل تحت الوصاية على شاشة dmc ضمن مسلسلات رمضان 2023.

- تجسد منى زكي شخصية سيدة اضطرت إلى العيش كالرجال من أجل العمل ورعاية أسرتها.

- منى زكي تدعى «حنان» في أحداث العمل، ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر 9 سنوات، وتواجه بعد وفاة زوجها العديد من المشاكل.

- تصور منى زكي مسلسل تحت الوصاية في دمياط.

- يجسد الفنان علي الطيب في مسلسل تحت الوصاية، دور زوج شقيقة الفنانة منى زكي، ويدعى «إبراهيم».

- مسلسل تحت الوصاية مكون من 15 حلقة.

عودة منى زكي للدراما الرمضانية

- تعود مني زكي من خلال مسلسل تحت الوصاية لدراما رمضان بعد غيابها العام الماضي.